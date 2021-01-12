بالفيديو.. العثور على "خروف البحر" في فلوريدا محفور على ظهره اسم ترامب

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن، عن "ذي صن"

بحث المسؤولون الاميركيون، أمس، عن مرتكبي حفر كلمة "ترامب" على ظهر حيوان ثديي مائي يعرف بخروف البحر في ولاية فلوريدا.

وانتشر تسجيل فيديو صادم لهذا الحيوان الضخم واسم الرئيس دونالد ترامب منحوت عليه، مما أدى إلى إجراء تحقيق يقوم به المسؤولون في خدمات صيد الأسماك والحياة البرية الأميركية. ويعتبر خروف البحر أحد الحيوانات المائية المعرض لخطر الانقراض في ولاية فلوريدا ويحظى بالحماية من قبل قانون حماية الانواع المعرضة للخطر، وفق صحيفة سيتروس كاونتي كرونكل.

وعلى الرغم من أن هذا الحيوان كان يبدو سليماً تماماً، إلا أن تعرض هذه الحيوانات للمضايقة يعتبر جريمة جنائية فدرالية من الدرجة الأولى. وتكون عقوبة مرتكبي هذه الجريمة غرامة قدرها 50الف دولار او السجن لمدة عام وفق الصحيفة.

وتم العثور على الحيوان في منابع نهر هوموساسا، في ولاية فلوريدا، وعلى بعد 80ميلا من اورلاندو. وطلبت سلطات صيد الأسماك والحياة البرية أي شخص يمتلك معلومات عن هذه الفعلة التي تعتبر سياسية أن يتصل بهم على الرقم 888-404-3922

.

“The U.S. Fish & Wildlife Service is investigating the harassment of a manatee...reported to federal authorities over the weekend discovered w/ words "Trump" scraped in its back ...discovered in Blue Hole on the Homosassa River” (via @CitrusChronicle )

-

Insurrectioning wildlife? pic.twitter.com/PvzI3pZ5Xn — 𝐄𝐱𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐏𝐨𝐩𝐞 (@exavierpope) January 11, 2021

وقال المسؤول في الحياة البرية كريغ كافانا لصحيفة "كرونكل" إن فريقه يتابع المعلومات المتوفرة، ولكن من النادر أن يعبث أحدا بالحياة البرية في تلك المنطقة. وقال كافانا "من خلال تجربتي فإن هذا التصرف غريب عن مجتمع المنطقة".

وتعتاد المنطقة على تدفق خراف البحر في هذا الوقت من السنة، اذ أنها تنجذب بمياه الينابيع التي تغذي النهر نوالقريبة من الضفاف. وهذا ما يسهل وصول السباحين الى هذه الحيوانات.

وتأتي رسالة ترامب على ظهر خروف البحر في الوقت الذي يدرس فيه الكونغرس الأميركي عزل الرئيس الأميركي ترامب ومحاكمته، على الرغم من أنه لم يبق له سوى بضعة أيام في الحكم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news