بالفيديو.. العثور على "خروف البحر" في فلوريدا محفور على ظهره اسم ترامب

بحث المسؤولون الاميركيون، أمس، عن مرتكبي حفر كلمة "ترامب" على ظهر حيوان ثديي مائي يعرف بخروف البحر في ولاية فلوريدا.

وانتشر تسجيل فيديو صادم لهذا الحيوان الضخم واسم الرئيس دونالد ترامب منحوت عليه، مما أدى إلى إجراء تحقيق يقوم به المسؤولون في خدمات صيد الأسماك والحياة البرية الأميركية. ويعتبر خروف البحر أحد الحيوانات المائية المعرض لخطر الانقراض في ولاية فلوريدا ويحظى بالحماية من قبل قانون حماية الانواع المعرضة للخطر، وفق صحيفة سيتروس كاونتي كرونكل.

وعلى الرغم من أن هذا الحيوان كان يبدو سليماً تماماً، إلا أن تعرض هذه الحيوانات للمضايقة يعتبر جريمة جنائية فدرالية من الدرجة الأولى. وتكون عقوبة مرتكبي هذه الجريمة غرامة قدرها 50الف دولار او السجن لمدة عام وفق الصحيفة.

وتم العثور على الحيوان في منابع نهر هوموساسا، في ولاية فلوريدا، وعلى بعد 80ميلا من اورلاندو. وطلبت سلطات صيد الأسماك والحياة البرية أي شخص يمتلك معلومات عن هذه الفعلة التي تعتبر سياسية أن يتصل بهم على الرقم 888-404-3922

“The U.S. Fish & Wildlife Service is investigating the harassment of a manatee...reported to federal authorities over the weekend discovered w/ words "Trump" scraped in its back ...discovered in Blue Hole on the Homosassa River” (via @CitrusChronicle )

Insurrectioning wildlife? pic.twitter.com/PvzI3pZ5Xn