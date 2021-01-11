قرقاش: نرحب بقرار أميركا تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاثنين، بقرار الولايات المتحدة، تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية.

وقال قرقاش على حسابه على موقع "تويتر": "نرحب بقرار الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، انقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى وأدى الى التدهور المآساوي للوضع الانساني في اليمن الشقيق".

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