مقتل شرطي عراقي وإصابة 5 متظاهرين في الناصرية

المصدر: بغداد - د ب أ

أفادت مصادر طبية وأمنية عراقية، اليوم الأحد، بأن أحد عناصر الشرطة العراقية قتل وأصيب 5متظاهرين في موجة احتجاجات جديدة على خلفية اعتقال عدد من المتظاهرين وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأوضحت المصادر أن العشرات من المتظاهرين تجمعوا في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية وقاموا بإحراق الإطارات للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المتظاهرين المعتقلين كما قاموا بقطع الطريق الرابط بين مدينتي الناصرية والجبايش وجرت مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية مما تسبب بمقتل شرطي وإصابة 5 متظاهرين.

وتشهد مدينة الناصرية بشكل شبه يومي اضطرابات أمنية للمطالبة بحل مشاكل المدينة الخدمية وتوفير فرص عمل لأبنائها.

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