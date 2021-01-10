القبض على 3 من عناصر «داعش» في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس، القبض على ثلاثة إرهابيين منتمين لتنظيم «داعش»، شاركوا بتنفيذ عمليات عدة ضد القوات الأمنية. وقالت الوكالة في بيان أمس، إن فرعها في مديرية استخبارات صلاح الدين ألقى القبض على الإرهابيين الثلاثة والمطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات «داعش».

وأضافت أن «المتهمين عملوا تحت أسماء مختلفة، واعترفوا من خلال التحقيقات بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين العراقيين».

من جانبه، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس، أهمية دور الشرطة في حماية الأمن الداخلي وتعزيز الاستقرار بالبلاد، داعياً إلى توفير أفضل الوسائل والتجهيزات الضرورية وبما يسهم في تسهيل وتطوير مهام عمل الشرطة العراقية.

وهنأ صالح، في بيان صحافي لمكتبه الإعلامي، الشرطة العراقية بجميع تشكيلاتها وصنوفها وجميع منتسبيها ضباطاً ومراتب، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها.

وأضاف: «هذه المناسبة تدعونا لاستذكار التضحيات الكبيرة التي قدمتها تشكيلات، ودورها المساند في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب المهام التي تضطلع بها في التخصصات المعنية بتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين في يومياتهم ومعاملاتهم». وأشار إلى أن «الواجبات المنوطة بعاتق الشرطة والتضحيات التي تقدمها في سبيل المواطنين، تستدعي بذل الجهود من أجل الارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي والقانوني».

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