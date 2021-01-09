الأردن: برنامج التطعيم ضد «كوفيد-19» يبدأ الأربعاء

المصدر: عمان - أ.ف. ب

أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات إن عملية التطعيم ضد «كوفيد-19» ستنطلق رسميا صباح الأربعاء المقبل.

وقال عبيدات في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن «البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا يبدأ صباح الأربعاء المقبل، بوصول أولى كميات لقاح سينوفارم منتصف ليلة اليوم السبت ولقاح فايزر-بايونتيك ليلة الاثنين».

وأضاف إن عملية التطعيم «تراعي الأولويات المتبعة عالميا، التي تستهدف الفئات الأكثر تأثراً، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية».

يأتي ذلك بعد أن قال مدير المؤسسة نزار المهيدات في تصريحات لتلفزيون «المملكة» الرسمي إنه «تمت إجازة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا المستجد، وهو بذلك يكون ثاني لقاح متاح استخدامه في الأردن بعد لقاح فايزر-بايونتيك».

وأضاف إن «المؤسسة أجازت المطعوم بعد استكمال الوثائق المطلوبة لغايات الاستخدام الطارئ»، مشيرا إلى أنه «ثاني مطعوم يتم إجازته من قبل المؤسسة لمكافحة فيروس كورونا».

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن منحت منتصف الشهر الماضي ترخيصاً طارئاً لاستعمال لقاح فايزر-بايونتيك لمكافحة انتشار وباء «كوفيد-19».

في السياق نفسه، أعلن الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية وائل الهياجنة في تصريحات لقناة «المملكة» مساء السبت، أن «الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم ستصل إلى المملكة منتصف هذه الليلة»، مشيرا إلى أن «المملكة طلبت مئات الآلاف من الجرعات من هذا اللقاح وستصل هذه الجرعات على شكل دفعات أسبوعيا».

وأضاف الهياجنة «كما أن الدفعة الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك ستصل إلى المملكة بعد غد الإثنين»، مشيرا إلى أن «المملكة ستتلقى ما لا يقل عن 200 ألف جرعة من هذا المطعوم خلال الربع الأول من العام الحالي وعلى شكل دفعات أسبوعيا».

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