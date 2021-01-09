السعودية تستقبل القادمين من قطر عبر منفذ سلوى

المصدر: الرياض - وكالات

بدأت الجمارك السعودية في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر أعمالها في المنفذ، حيث استقبل المنفذ صباح اليوم عددًا من القادمين مع بدء افتتاحه، وتم إنهاء الإجراءات الجمركية، وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية المتبعة في جميع المنافذ.

وكانت الجمارك السعودية قد بدأت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ فور إعلان الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر بتهيئة وتجهيز المنفذ من جميع الجوانب الفنية والتشغيلية وإكمال جميع الاستعدادات والخدمات، إلى جانب التأكد من توافر جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة التي تُحقق تقديم خدمات جمركية متميزة لجميع العابرين من خلاله.

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