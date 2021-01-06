الجامعة العربية ترحّب بمخرجات القمة الخليجية

المصدر: القاهرة - واس

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بمخرجات قمة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ41 التي استضافتها محافظة العُلا، أمس.

وقال أبوالغيط في تصريح صحافي، عقب مشاركته بالقمة الخليجية: «إن أي تحرك فعّال يؤدي إلى تصفية الأجواء العربية، ويَصُب في صالح النظام العربي الجماعي، محل ترحيب، ويعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها، وإن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت، وتحقيق التوافق بين الأخوة».

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية العمل على تعزيز مخرجات قمة العُلا، والبناء عليها من خلال تعزيز الثقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news