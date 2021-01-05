قرقاش: قمة تاريخية بامتياز نعيد من خلالها اللحمة الخليجية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أمس، إن دول مجلس التعاون أمام قمة تاريخية بامتياز، نعيد من خلالها اللحمة الخليجية.

وكتب قرقاش على حسابه في «تويتر»، قائلاً: «نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا، نعيد من خلالها اللحمة الخليجية، ونحرص عبرها على أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى.. أمامنا المزيد من العمل، ونحن في الاتجاه الصحيح».

وكان قرقاش قد كتب في «تويتر»، في ديسمبر الماضي، قائلاً: «نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض، نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي».

وأضاف أن «إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض، عاصمة القرار الخليجي، نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل».

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