مصر تعتمد اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

اعتمدت هيئة الدواء المصرية الحكومية اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد.

وقالت زايد في مقابلة تلفزيونية بثتها، مساء أول من أمس، قناة «إم بي سي مصر»، إن «هيئة الدواء المصرية أصدرت الترخيص الرسمي» للقاح الذي تنتجه شركة «سينوفارم» الصينية.

وتبلغ فاعلية هذا اللقاح أكثر من 79%، وفق الشركة.

ووصلت أول شحنة من اللقاح لمصر في ديسمبر وتشمل 50 ألف جرعة. وأوضحت هالة زايد أن التطعيم بهذا اللقاح سيبدأ عند وصول الدفعة الثانية، التي ستشمل 50 ألف جرعة إضافية، موضحة أن تلك الشحنة يتوقع وصولها بين الأسبوعين الثاني والثالث من يناير.

وأعلنت أن مصر، التي يبلغ تعداد سكانها 100 مليون نسمة، ستشتري 40 مليون جرعة من اللقاح الصيني، و20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا - أكسفورد، و40 مليون جرعة عبر منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الوزيرة أنها تتوقع وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا - أكسفورد في الأسبوع الثالث أو الرابع من يناير.

وأكدت أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في مصر «لن يكون مجانياً للجميع»، وأنه ستكون هناك آلية لتوفيره مجاناً لغير القادرين.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و54 حالة وفاة.

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، بتعافي 654 شخصاً من مرض «كوفيد-19» الذي يسببه الفيروس، وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 113480 شخصاً حتى مساء أول من أمس.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس «كورونا» حتى أول من أمس، بلغ 140878 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7741.

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