محكمة أميركية ترفض دعوى عضو كونغرس لإبطال نتيجة الانتخابات

المصدر: واشنطن - رويترز

رفضت محكمة استئناف أميركية طلب أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين، يتيح لنائب الرئيس، مايك بنس، إلغاء فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية. وأيدت لجنة من ثلاثة قضاة بالدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف، أول من أمس، قرار قاضٍ اتحادي، يوم الجمعة، برفض دعوى النائب، لوي جومرت، التي ذكرت أن بنس لديه سلطة إبطال فوز بايدن، عندما يجتمع الكونغرس، بعد غد، للتصديق رسمياً على نتيجة الانتخابات. ورفع جومرت، حليف ترامب الوثيق، الدعوى مع أعضاء المجمع الانتخابي الجمهوريين عن ولاية أريزونا، قائلاً إن بنس يملك صلاحية رفض أصوات المجمع الانتخابي بحكم منصبه في مجلس الشيوخ.

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