انتقادات لخروج بريطانيا من برنامج التبادل الطلابي الأوروبي «إيراسموس»

المصدر: برلين - د.ب.أ

انتقد مدير المركز البريطاني في جامعة «هومبولت» الألمانية في برلين، غيرهارد دانيمان، قرار الحكومة البريطانية بعدم المشاركة في برنامج التبادل الطلابي الأوروبي «إيراسموس» مستقبلاً.

وقال دانيمان في تصريحات لإذاعة ألمانيا، أمس، إن جميع الأطراف كانت ستستفيد بشكل كبير من البرنامج الذي يدعم الإقامة في الخارج للدراسة الجامعية، مضيفاً أن قدرة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مواجهة تحديات المستقبل تعتمد أيضاً على «إيراسموس».

وفي بريطانيا أيضاً قوبل خروج البلاد من برنامج «إيراسموس» بعد التنفيذ النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بانتقاد واضح، حيث اتهمت رئيسة الوزراء الاسكتلندية الصديقة لأوروبا نيكولا ستورغن، ونظيرها الويلزي مارك دراكفورد، الحكومة البريطانية بـ«التخريب الثقافي».

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