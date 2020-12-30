الجامعة العربية: تفجير مطار عدن يستهدف تخريب الاتفاق السياسي

المصدر: القاهرة - وام

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات التفجير الذي ضرب مطار عدن اليوم بعد وقت قصير من هبوط طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وأكد أبوالغيط في بيان أصدره اليوم أن التفجير عمل إرهابي جبان يستهدف تخريب الاتفاق السياسي الذي جرى التوصل إليه مؤخرا برعاية الرياض، والذي تم بمقتضاه تشكيل الحكومة الجديدة ورأب الصدع مع المجلس السياسي الانتقالي بالجنوب.

وشدد على أن من يقف وراء هذا العمل لا يريد الخير لليمن وأهله ويسعى إلى تثبيت حال الفوضى وإرباك المشهد وإطالة معاناة اليمنيين.

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