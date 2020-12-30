"الانتقالي الجنوبي": الانفجار الإرهابي في عدن لن يثنينا عن إعانة حكومة اتفاق الرياض

المصدر: صنعاء - د ب أ

قال نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن هاني بن بريك، اليوم الأربعاء، إن العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن جنوبي البلاد لن يثنيهم عن إعانة حكومة اتفاق الرياض.

وأضاف بن بريك، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أياً من كان يقف خلف هذا العمل الإرهابي الإجرامي الخبيث، لن يثنونا أبدا عن العمل في صالح الشعب وإعانة حكومة اتفاق الرياض المتناصفة بين الجنوب والشمال".

وأضاف: "جهودنا ستكون نحو التنمية والخدمات ومكافحة الإرهاب القاعدي الداعشي والحوثي".

وتابع بن بريك أن "الحوثي عدو ظاهر، فمن يرفع شعار الموت لن يكون إلا عدوا للبشر دون شك ولكن من العجلة رمي التهمة للحوثي".

وأردف بالقول: "ليس الحوثي المتضرر الوحيد من اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة، فالذين صرخوا ألما من الاتفاق وإعلان الحكومة كثر".

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