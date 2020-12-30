بالفيديو.. زلزال قوى يقتل 7 ويقطع كلمة مسؤول كرواتي

المصدر: ترجمة - سمير سعيد

ضرب زلزال قوى كرواتيا، حيث أجبر عمدة مدينة بتريني الكرواتية على وقف كلمته، خلال مؤتمر صحافي في المدينة التي عانت أكثر من غيرها من الزلزال.

وحاول دارينكو دمبوفيتش إخبار المراسلين عن عواقب الزلزال والتدابير المتخذة للقضاء عليها عندما تعرضت المدينة لأحد توابع الزلزال الأخيرة.

ولم يصب المسؤول والإعلاميون بأي إصابات.

عانت بيترينا أكثر من غيرها من الزلزال. وبحسب آخر البيانات، لقي 7 أشخاص مصرعهم في المدينة، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، فيما أصيب نحو 20 من السكان المحليين، اثنان منهم الآن في حالة خطيرة.

ويقوم عمال الإنقاذ، مع متطوعين، حاليًا برفع الأنقاض.

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