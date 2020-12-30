وزير يمني يتهم الحوثيين بالوقوف وراء هجوم عدن

المصدر: صنعاء - د ب أ

اتهم وزير يمني الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مطار عدن اليوم الأربعاء أثناء وصول الحكومة إلى المطار، مؤكدا سلامة جميع أعضاء الحكومة.

وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "‏نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير".

وأضاف: "الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مطار عدن لن يثنينا عن القيام بواجبنا الوطني".

وقال: "دماؤنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين. نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

بدوره، قال مصدر حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من طاقم المطار، لم يعرف عددهم على الفور.

ولفت إلى أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفيات عدن، وأن بعض المصابين في حالة حرجة.

وأضاف أن جميع أعضاء الحكومة نجحوا في مغادرة المطار، ووصلوا جميعا بأمان إلى قصر معاشيق الرئاسي في عدن.

وكان شهود عيان، أوضحوا لـ(د.ب.أ)، أن انفجارا قويا وقع في المطار بعد لحظات من هبوط الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة، قادمة من مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

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