رئيس الحكومة اليمنية: هجوم عدن لن يزيدنا إلا إصراراً على استعادة الاستقرار

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أن الهجوم الذي وقع بمطار عدن، اليوم الأربعاء، لن يزيدهم إلا إصرارا على إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الاستقرار.

وكتب رئيس الوزراء، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم، ولن يزيدنا إلا إصراراً على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار".

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