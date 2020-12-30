52 وفاة بـ «كورونا» في تونس خلال 24 ساعة

المصدر: تونس - د.ب.أ

أحصت السلطات التونسية وفاة 52 وإصابة 1612 شخصاً بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، في وقت شددت فيه السلطات المنع الكامل للاحتفالات المرتبطة برأس السنة الميلادية، وأكد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أن الوضع الوبائي لايزال في مرحلة خطرة، وأن اقتناء اللقاح في أقرب وقت سيسمح بكسر حلقات العدوى. وأكدت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء بلغ 4518 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 133 ألفاً و204 إصابات، وبلغ إجمالي حالات التعافي 101 ألف و245 شخصاً.

وأشارت الوزارة إلى أن أولى شحنات لقاح «فايزر-بيونتك» المضاد للفيروس، والمقدرة بمليوني جرعة، ستصل في الربع الثاني من عام 2021.

وقال وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، إن الحكومة ستعمل على تسريع اقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ظل سقوط المزيد من الوفيات، وتسجيل عدد مقلق من الإصابات يومياً.

وأضاف مهدي، أثناء زيارة إلى مستشفى سوسة، أمس، أنه لم يعد من الممكن تحمل المزيد من الوفيات إلى جانب الارتفاع المستمر لعدد الإصابات في كامل أنحاء البلاد. وتابع للصحافيين: «نبذل قصارى جهدنا حتى نقتني اللقاح في أقرب وقت ممكن».

من جانبها، ناشدت وزارة السياحة التونسية المؤسسات والمنشآت السياحية الالتزام بقرار الحكومة منع جميع التجمعات مهما كان نوعها، والحفلات العامة والخاصة، بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

• 133 ألف إصابة و4518 وفاة بالفيروس في تونس منذ ظهور الوباء.

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