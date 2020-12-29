روسيا تسجل تراجعاً في أعداد الوفيات والإصابات بـ «كورونا»

المصدر: موسكو - وكالات

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل تراجع في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث سجلت 487 حالة وفاة، و27787 حالة إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء إنه قد تم تسجيل تراجع في اليومين الأخيرين، وكانت الحصيلة اليومية السابقة للوفيات 552 حالة، وأكثر من 28 ألف إصابة.

وأكد المركز في بيان، أن هناك 20480 شخصاً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليونين و471309 أشخاص. وسجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء ثلاثة ملايين و78035 إصابة بالفيروس، وبلغ إجمالي الوفيات 55265.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات ب«كورونا»، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

وأتاحت موسكو، عاصمة روسيا وأكبر مدنها، لسكانها الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً حجز مواعيد لتلقي لقاح فيروس كورونا، منذ الأمس. وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة وزارة الصحة الروسية على لقاح «سبوتنيك في»، ليتم إعطاؤه للمسنين بعد فترة تجريبية ناجحة. وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في بيان: «هذا أمر جيد، لأن كبار السن هم المجموعة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض بشدة». وأجّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصوله على اللقاح، ولايزال من غير الواضح متى سيتلقاه، رغم أنه أيده شخصياً، قائلاً ان ابنته قد تلقت التطعيم.

ونفى المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، أمس، أن التأجيل قد يقوض الثقة باللقاح، وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة «تاس» الحكومية للأنباء.

وقال بوتين في وقت سابق إنه سيتلقى اللقاح بمجرد أن تسمح السلطات الصحية الروسية بتقديمه لكبار السن. ويبلغ بوتين من العمر 68 عاماً.

الوفيات انخفضت خلال يومين من 552 إلى 487.

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