الأردن يحجز مليون جرعة من لقاح "فايزر"

المصدر: عمان - أ ف ب

أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، اليوم الإثنين، أنّ بلاده حجزت مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدا أنّ الدفعات الأولى ستصل نهاية يناير أو فبراير المقبل.

وقال الوزير في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "مليون جرعة من لقاح كورونا المستجد ستصل المملكة على دفعات من تحالف "فايزر-بيونتيك".

وأكد عبيدات أن المملكة الأردنية تعمل على تأمين لقاحات "لأكثر من 20 بالمئة (من السكان البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة)، أي ما يكفي مليونين و200 ألف مواطن".

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية مطلع الشهر الحالي أنها وقعت اتفاقا مع "فايزر-بيونتك" للتزود باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومع "كوفاكس"، وهي آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية تهدف إلى تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19.

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