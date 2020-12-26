بالصور.. جيوش أوروبا تحرس لقاح كورونا

المصدر: بروكسل - د ب أ

وصلت أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى دول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، قبل يوم من بدء الاتحاد برنامج تطعيم شامل للفئات الأكثر عرضة للخطر، وذلك وسط حراسة من قوات الجيش في العديد من الدول مثل إسبانيا والمجر ورومانيا.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وصول تلك الجرعات بأنها "لحظة وحدة مؤثرة" لـ 450 مليون شخص يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وقالت فون دير لاين في رسالة بالفيديو: "اللقاح متاح بشكل متزامن لجميع دول الاتحاد الأوروبي. وسيبدأ الأشخاص في تلقي اللقاحات في أثينا وروما وهلسنكي وصوفيا".

وأضافت: "ستساعدنا التطعيمات على استعادة حياتنا الطبيعية بشكل تدريجي".

ووافق الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك على اللقاح الذي أنتجته شركة "بيونتك" الألمانية وشركة فايزر الأميركية العملاقة، الذي ثبتت فعاليته بنسبة 95% في منع مرض كوفيد 19. ويتم إعطاء اللقاح بالفعل في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وغيرها.

وذكرت سلطات الصحة العامة في الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد إنها تسلمت دفعاتها الأولى من لقاحات فيروس كورونا اليوم السبت.

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