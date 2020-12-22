الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على المنطقة الخضراء في بغداد

المصدر: أبوظبي - وام

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وكان الجيش العراقي والسفارة الأميركية، قالا أول من أمس، إن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة بغداد، في هجوم استهدف السفارة، ما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع.

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