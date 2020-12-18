«الصحة العالمية»: الصين ترحّب بزيارة فريق من المحققين بشأن «كوفيد-19»

المصدر: سنغافورة - رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية إن الصين ستستقبل فريقاً دولياً من المحققين بشأن مرض «كوفيد-19»، من المنتظر أن يسافر إليها في يناير. وتقود منظمة الصحة العالمية المهمة.

وعارضت بكين بشدة دعوات لإجراء تحقيق دولي لمعرفة منشأ فيروس كورونا، قائلة إن مثل تلك الدعوات مناهضة للصين، لكنها كانت منفتحة على إجراء تحقيق تقوده منظمة الصحة العالمية.

غير أنه لم يتضح ما إذا كان محققو منظمة الصحة العالمية سيزورون مدينة ووهان التي تم رصد الفيروس بها للمرة الأولى، ولاتزال المناقشات جارية بشأن جدول الزيارة.

وقال مدير الطوارئ الإقليمية في منطقة غرب المحيط الهادي بالمنظمة باباتوندي أولوكوري، في مؤتمر صحافي، أمس «تواصل منظمة الصحة العالمية الاتصال بالصين، ومناقشة أمر الفريق الدولي، والأماكن التي سيزورها».

وأضاف «ما نفهمه في الوقت الحالي هو أن الصين ترحّب بالفريق الدولي وبالزيارة. من المتوقع حدوث هذا في مطلع يناير، على حد علمنا».

ولم يعلّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، بشكل مباشر على الزيارة خلال مؤتمر اعتيادي، أمس. وقال إن «الصين مستعدة لتعزيز تعاونها مع منظمة الصحة العالمية لدفع الجهود الدولية لتعقب (الفيروس)، والإسهام في انتصارنا المبكر على الوباء».

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