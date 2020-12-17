الحجرف: اللغة العربية تمثل هوية أمتنا وعمقها الإيماني والروحي

المصدر: الرياض - وام

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن العالم يحتفل اليوم باللغة العربية في يومها العالمي الذي اعتمدته الأمم المتحدة في قرار جمعيتها العامة رقم 3190 في اليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر من العام 1973 عر إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

وقال الحجرف في تصريح له بهذه المناسبة: "تمثّل اللغة العربية هوية أمتنا، وعمقها الإيماني والروحي، وهي لغة الثقافات العميقة والحضارات العريقة، والسيادة والريادة على مدى قرون طويلة وتُعدُّ أحد أهم أركان التنوع الثقافي، ومن أقدم لغات العالم وأوسعها انتشاراً، وأجملها تحدّثًا وكتابة وأفصحها بياناً وتبياناً، ولا عجب فهي لغة القرآن ونطق سيد الأنام عليه الصلاة والسلام المتفرّدة بالجمال والكمال، والنحو والقواعد، والمشتقات والمترادفات، والفصاحة والإعجاز والبلاغة".

وأضاف: "نشهد اليوم باعتزاز احتفال العالم بلغتنا العربية المجيدة، لنفخر في الأمانة العامة لمجلس التعاون بإنشاء مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية لدول مجلس التعاون. كما تفضل قادة دول مجلس التعاون باعتماد الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون (2020-2030)، إيماناً منهم بأهمية اللغة العربية ودورها الفاعل والمؤثر في الأسرة والمجتمع والدولة".

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