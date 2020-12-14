17 وفاة جديدة بـ «كورونا» في فلسطين

المصدر: رام الله - وكالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، عن تسجيل 17 وفاة و1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1987 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أن حالات الوفاة تم تسجيلها بواقع اثنين في نابلس، وأربعة في جنين، وواحد في طولكرم، واثنين في بيت لحم، وواحد في سلفيت، وواحد في رام الله والبيرة، وستة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الحالات الجديدة بواقع 406 حالات إصابة، لافتة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأوضحت الوزيرة أن هناك 93 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة.

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