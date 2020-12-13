السعودية: لقاحات فيروس كورونا تحمل بشائر كثيرة

المصدر: الرياض - واس

أكد مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي, أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تطبق إجراءات صارمة ودقيقة جداً للتأكد من قوة الدراسات وجميع الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعالية اللقاحات قبل السماح لها، مبيناً أن الخطوات التي اتخذتها المملكة في اعتماد لقاح فيروس كورونا، هي الخطوات الرسمية التي تتبعها الهيئة وهي من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي.

وقال العبدالعالي في مؤتمر صحافي: "كثير من البشائر في التقارير المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، ونذكر بأن العالم يتعامل مع هذا الشأن بالكثير من العزيمة والأمل، ولا يوجد أي تنازلات أو مجاملات في هذا الصدد"، مشيراً إلى أن أخذ اللقاحات يسهم في حفظ الحياة وحماية المجتمعات، والمحافظة على الصحة العامة.

وأوصى المتحدث‏ الرسمي لوزارة الصحة السعودية الجميع بالحرص على الحصول على اللقاح، وعلى رأسهم المتعافون من الفيروس، حيث لم تثبت الدراسات عدم احتمالية إصابتهم مجدداً, حيث سيكون الحصول على اللقاح بمراحل ولكل مرحلة أولوياتها, لافتاً النظر إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة للوزارة.

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