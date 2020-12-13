بريطانيا تنصح متاجرها بتخزين الأغذية تحسبا لـ"بريكست" دون اتفاق

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن وزراء بريطانيين نصحوا المتاجر الكبرى بتخزين المواد الغذائية وسط احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بلا اتفاق ومخاوف من حدوث نقص في الإمدادات، وتزامن ذلك مع استمرار الجمود في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وأنه سيرأس لجنة خاصة للاستعداد لهذا الأمر.

وأضاف التقرير أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا.

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