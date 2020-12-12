"الغذاء والدواء" الأميركية: لقاح فايزر يتمتع بعملية أمان صارمة

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال رئيس إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ستيفن هان، إنه سيتناول "قطعاً" اللقاح الجديد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك، مشيرا إلى وجود عملية أمان صارمة، برغم السرعة التي تم بها إنتاج الجرعات.

أضاف في إفادة صحافية اليوم السبت بعد أن سمحت الهيئة المنظمة باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ: "سأتناول لقاح كوفيد-19 بالتأكيد، أنا في انتظار توفره وتوزيعه".

وتابع: "هذا اللقاح يفي بمعايير إدارة الغذاء والدواء الصارمة للجودة والسلامة والفعالية. تم اتخاذ قرار إدارة الغذاء والدواء بناء على العلم والبيانات"، مشددا على عدم وجود ضغط خارجي. (في إشارة منه إلى ما نشرته "واشنطن بوست" بشأن مزاعم تهديد البيت الأبيض له بالموافقة على اللقاح أو تقديم استقالته من منصبه).

وتستخدم الموافقة الطارئة في الولايات المتحدة، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر، وسيبدأ معها أكبر برنامج تطعيم جماعي على الإطلاق في الولايات المتحدة.

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