محمد بن زايد يحضر حفل تخريج نجله زايد وعدد من الشيوخ والمواطنين من كلية ساندهيرست الملكية البريطانية

المصدر: لندن - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، حفل تخريج نجله سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمواطنين من "كلية ساندهيرست الملكية العسكرية" في المملكة المتحدة.

كما شهد الحفل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيح حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط آل نهيان والشيخ محمد بن حمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وسمو الشيخة حصة بنت محمد بن زايد آل نهيان، والشيخة سلامة بنت محمد بن حمد آل نهيان .

وضمت الدفعة الــ 201 الخريجين من دولة الإمارات الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، الذي نال ميدالية "هودسن هورس"، والشيخ خالد بن سلطان آل نهيان والشيخ نهيان بن طحنون بن سعيد آل نهيان، ومبارك حميد مطر الدرعي، وحميد مبارك حمد الجنيبي، وأحمد يوسف الحمادي.

وقام بتخريج الدفعة قائد القيادة الإستراتيجية في المملكة المتحدة الجنرال السير باتريك ساندرز، نيابة عن الملكة اليزابيث الثانية، حيث تضمنت مراسم الحفل استعراضاً بالمسير البطيء والعادي للخريجين، وتسليم علم الفصيل الملكي، الذي يمنح للفصيل الأفضل في الفوج المتخرج، إضافة إلى معزوفات موسيقية عسكرية من التراث البريطاني والعالمي، ثم تسليم الشهادات والدروع والجوائز للمتفوقين، وأخذ الصور التذكارية على مدرجات الكلية مع الخريجين وأعضاء تدريس الأكاديمية والمدربين.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالخريجين من أبناء الإمارات وتبادل معهم الأحاديث الودية، وهنأهم بهذه المناسبة وهنأ أهاليهم وبارك لهم تخرج أبنائهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم القادمة.

وطالب سموه الخريجين بالسعي والاجتهاد والمثابرة في طلب العلم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.

كما قدم سموه الشكر والتقدير للجهود التي بذلها أعضاء وأسرة الأكاديمية العسكرية ومدربوها لتخريج هذه الكوكبة من الشباب من مختلف دول العالم.

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