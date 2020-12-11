قرقاش: تنفيذ اتفاق الرياض أحد اهم خطوات التعامل مع الأزمة اليمنية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش، اليوم، على أن تنفيذ اتفاق الرياض احد اهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية.

وقال قرقاش بتغريدة، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يبقى تنفيذ اتفاق الرياض احد اهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، ويعود الأمل مجددا تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الإتفاق".

وأضاف قرقاش: "ولأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على "لا منطق" الصراعات الصغيرة على الأرض".

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