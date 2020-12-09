وصول أول شحنة من لقاح "فايزر" إلى إسرائيل

المصدر: عواصم - وكالات

تلقت إسرائيل شحنتها الأولى من اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتك"، والمضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وهبطت طائرة شحن في مطار بن جوريون تحمل عشرات الآلاف من جرعات اللقاح للتجربة على إجراءات النقل والتخزين على حد قول المسؤولين.

وقالت شركة تيفا للصناعات الدوائية الموزعة للقاح إن إسرائيل ستبدأ في طرحه يوم 20 ديسمبر الجاري.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأكون المواطن الإسرائيلي الأول الذي سيتلقى التطعيم لأشكل مثالا لباقي المواطنين".

وكان نتنياهو قد قال في المطار لدى وصول الشحنة: "أؤمن بهذا اللقاح. ومن المتوقع أن التطعيم سيحظى بالتصاريح المطلوبة من الجهاز الصحي خلال الأيام القريبة المقبلة".

ووافقت فايزر وشريكتها بيونتك الشهر الماضي على إمداد إسرائيل بثمانية ملايين جرعة من اللقاح الذي أصبحت بريطانيا أول دولة تستخدمه بين مواطنيها أمس الثلاثاء. وطلبت إسرائيل كذلك لقاحات من شركتي مودرنا وأسترا زينيكا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيفا في إسرائيل، يوسي أوفيك، إن اللقاحات ستصل بوتيرة أسرع خلال هذا الشهر. وأضاف: "نتحدث عن كمية ضخمة تقدر بنحو أربعة ملايين جرعة بحلول نهاية العام".

وقالت متحدثة باسم الشركة إن التطعيم يستلزم جرعتين للشخص الواحد.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، عن تسجيل 1719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 69,778 فحصا للكشف عن الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الفيروس منذ تفشيه في إسرائيل ولغاية اليوم 2,932 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 348,968 إصابة.

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