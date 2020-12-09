"قوات التحالف" تعترض وتدمر طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

المصدر: الرياض - وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

وقال المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، العميد الركن تركي المالكي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم "الأربعاء" من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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