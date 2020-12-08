جدة بريطانية تصبح أول شخص في العالم يتلقى لقاح "فايرز" خارج التجارب

المصدر: لندن - رويترز

أصبحت مارجريت كينان، وهي جدة تبلغ من العمر 90 عاما، أول شخص في العالم يجري تطعيمه بلقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خارج التجارب في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا تطعيم سكانها.

استيقظت كينان مبكرا، وتلقت اللقاح في مستشفاها المحلي في كوفنتري بوسط إنجلترا صباح اليوم الثلاثاء في الساعة 0631 بتوقيت غرينتش قبل أسبوع من بلوغها 91 عاما.

وبدأت بريطانيا اليوم طرح لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك، لتصبح أول دولة غربية تبدأ في تطعيم عموم سكانها فيما وُصف بأنه نقطة تحول حاسمة في المعركة لدحر فيروس كورونا.

وقالت كينان، أمام مصور صحافي وطاقم تلفزيوني: "أشعر بتميز كبير لكوني أول شخص يحصل على تطعيم ضد كوفيد-19".

وأضافت: "هذه أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمنى الحصول عليها لأنها تعني أنه يمكنني أخيرا أن أتطلع إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد بعد أن كنت بمفردي معظم العام الحالي".

وكانت كينان، التي يناديها أصدقاؤها بماجي، تعمل مساعدة في محل لبيع المجوهرات وتقاعدت منذ أربع سنوات فقط. ولها ابنة وابن وأربعة أحفاد. وظهرت في لقطات الفيديو وهي تضع كمامة طبية وقميصا أزرق وسترة أثناء تطعيم الممرضة ماي بارسونز لها باللقاح.

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