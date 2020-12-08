اليونان: على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء بشأن سلوك تركيا «المشين»

المصدر: أثينا - رويترز

قال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، أمس، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراء بشأن سلوك تركيا «المشين»، مضيفاً أن أنقرة تقاعست عن الرد على بوادر حسن النية التي أبداها الاتحاد الأوروبي.

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، ما إذا كانت هناك أسس لفرض عقوبات على تركيا الضالعة في نزاع مع عضوي الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص حول الحقوق البحرية في البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الأمر في قمة ستعقد يومي 10 و11 ديسمبر.

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