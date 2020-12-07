ترامب يعلن إصابة محاميه الشخصي بفيروس كورونا

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن محاميه الشخصي رودي جولياني أصيب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أظهرت الفحوص أن رودي جولياني، أعظم رئيس بلدية في تاريخ مدينة نيويورك ومن يعمل بلا كلل لفضح أشد الانتخابات فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بالفيروس الصيني" مستخدما اسما لمرض كوفيد-19 أثار انتقادات شديدة.

ويقود رئيس بلدية نيويورك السابق جهود ترامب المتعثرة لقلب نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر التي خسرها أمام الرئيس المنتخب جو بايدن وذلك عبر سلسلة من الدعاوى القضائية.

وحث جولياني نواب المجالس النيابية في عدة ولايات من بينها ميشيجان وأريزونا على وقف التصديق على فوز بايدن.

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