تجارب على لقاح ضد «كورونا» في فيتنام

المصدر: هانوي - د.ب.أ

تبدأ فيتنام المرحلة الأولى من التجارب البشرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أنتجته شركة «نانوجين» للأدوية في الـ10 من ديسمبر الجاري، طبقاً لما ذكرته صحيفة «في.إن.إكسبرس» الفيتنامية، أمس.

وقال وزير الصحة الفيتنامي، نجوين تان لونج، إن الشركة ستتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية الفيتنامية للبدء في تجنيد متطوعين للمشاركة في المرحلة الأولى من التجارب البشرية. وسيتم إعطاء المتطوعين أول جرعة من اللقاح على سبيل الاختبار بعد ذلك بأسبوع. وذكرت الوزارة أن نحو 20 متطوعاً، تراوح أعمارهم ما بين 18 و40 عاماً، من المتوقع أن يتم حقنهم باللقاح، خلال المرحلة الأولى. وطلب الوزير من الهيئات المعنية الاستعداد للمرحلة الثانية من التجارب السريرية البشرية. ولدى فيتنام أربعة لقاحات ضد فيروس كورونا تخضع حالياً للبحث، من إنتاج شركات «نانوجين» و«فابيوتيك» و«بوليفاك» ومعهد «اللقاحات والبيولوجيا الطبية».

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