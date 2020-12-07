رفض طعن على فوز بايدن في جورجيا

رفضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة، محاولة من محامٍ ينتمي للمحافظين، لحجب إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.

وأقرت المحكمة أيضاً الإبقاء على إجراءات ستسهل على الناخبين في الولاية الإدلاء بأصواتهم غيابياً في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ الشهر المقبل.

ويشكل الحكم انتكاسة أخرى لأنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في مسعاهم بعيد المنال لتغيير نتيجة الانتخابات التي فاز بها بايدن، خصوصاً أن الحملة مُنيت بهزائم قضائية في ولايات أريزونا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن.

جورجيا Àرويترز

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