روسيا تسجّل حصيلة قياسية جديدة للوفيات بـ «كورونا»

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، تسجيل 589 حالة وفاة، و25 ألفاً و345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، إن حصيلة الوفيات الجديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في روسيا في يوم واحد منذ ظهور الفيروس بها.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» في روسيا إلى مليونين و347 ألفاً و401 إصابة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 41 ألفاً و53 حالة، وبلغ إجمالي المتعافين مليوناً و830 ألفاً و349 شخصاً.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، تأتي روسيا في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات بـ«كورونا»، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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