لبنان يأمل استمرار المفاوضات مع إسرائيل

المصدر: بيروت - د ب أ

أعرب قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون عن أمله في أن تستمر المفاوضات التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك خلال لقائه رئيس الوفد الأميركي الوسيط في المفاوضات السفير جون ديروشيه، اليوم الأربعاء.

واستقبل عون، ديروشيه والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، بحضور رئيس الوفد اللبناني العميد الركن بسام ياسين، وتمّ بحث مسار المفاوضات وما آلت إليه أخيراً، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

وأعرب العماد عون عن أمله في "استمرار عملية التفاوض غير المباشر بما يحفظ حقوق لبنان البحرية وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي".

وكان من المقرر أن تنعقد، اليوم الأربعاء، الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لكنها تأجلت.

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