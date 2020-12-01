إيطاليا تسجل 19 ألف إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد

المصدر: روما - رويترز

قالت وزارة الصحة في إيطاليا إنها سجلت 785 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء ارتفاعا من 672 وفاة أمس الاثنين، إضافة إلى 19 ألف و350 إصابة جديدة بالمرض خلال 24 ساعة، مقارنة مع 16377 أمس.

وسجلت إيطاليا، وهي أول دولة أوروبية تضربها الجائحة، إجمالاً 56361 وفاة بمرض كوفيد-19 منذ ظهور الوباء فيها في فبراير الماضي، وهذا أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت 1.62 مليون إصابة بالمرض حتى الآن.

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