مقتل 7 أطفال و3 نساء في قصف "حوثي" باليمن

المصدر: عدن - أ ف ب

قُتل عشرة مدنيين من الأطفال والنساء وجُرح العشرات في قصف لميليشيات الحوثي على أحياء سكنية في محافظتي تعز والحديدة خلال اليومين الماضيين بحسب ما أفادت مصادر طبية وحكومية لوكالة "فرانس برس".

وقالت مصادر طبية في تعز (جنوب غرب) إن طفلتين إحداهما رضيعة تبلغ تسعة أشهر وصلتا إلى المستشفى متوفيتين نتيجة إصابة في الرأس وأقسام متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى سبعة جرحى آخرين بينهم أطفال.

وأعلنت مصادر حكومية أن "الجريمة ارتكبها الحوثيون في قصف استهدف حي عصيفرة".

وجاء ذلك غداة مقتل خمسة أطفال وثلاث نساء في قصف استهدف أحياء سكنية في غرب مديرية الدريهمي في الحديدة، بحسب مصادر طبية وحكومية.

وأكدت الأمم المتحدة الحصيلة، مشيرة إلى تزايد أعمال العنف في اليومين الأخيرين في الحديدة التي تضم ميناء استراتيجيا على البحر الأحمر.

وجاء في بيان للمسؤول الأممي عن المساعدات الإنسانية في اليمن ألطف موساني أن "استهداف النساء والأطفال غير مقبول وغير مبرر".

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