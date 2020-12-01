السيسي: القضية الفلسطينية ستظل أولوية في السياسة المصرية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية.

وشدد السيسي، خلال استقباله أمس بقصر الاتحادية في القاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ثبات الموقف المصري تجاه القضية، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية.

وأكد استمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف، وتكثيف كل الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام. بدوره، أشار عباس إلى ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع السيسي بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية، ومحددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها القضية، وكذا المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة.

وأعرب عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وتحركاتها على مختلف الأصعدة، سعياً للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث أنه تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الرئيسين من أجل متابعة ما سيتم من خطوات خلال الفترة المقبلة، سعياً نحو حلحلة الوضع الراهن بالعودة إلى مسار المفاوضات.

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