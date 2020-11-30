اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة بريطانية

المصدر: لندن - وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة للدجاج الرومي شمال إنجلترا.

وقالت كبيرة الأطباء البيطريين، كريستين ميدلميس، في بيان: «تأكد وجود إنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية لتسمين الدجاج الرومي، بالقرب من نورثاليرتون شمال يوركشاير»، وكانت هذه الإنفلونزا من سلالة «إتش5إن8».

وأضافت: «نبحث بمثابرة شديدة عن أي مؤشرات للأمراض في المنطقة، من أجل السيطرة على الوباء والقضاء عليه»، ولفت البيان إلى أنه سيتم إعدام 10 آلاف و500 طائر في المزرعة للحد من انتشار المرض، وأن المخاطر على الصحة العامة منخفضة للغاية، موضحاً أن تفشي المرض لا يشكل خطراً على سلامة الغذاء.

ونوهت السلطات إلى إنشاء منطقة أمنية في دائرة يبلغ نصف قطرها كيلومترات عدة حول المزرعة.

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