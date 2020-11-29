"الصحة العالمية": نصف حالات الإصابة بـ"كورونا" وقعت في 4 بلدان

المصدر: جنيف - واس

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وقعت في 4 بلدان، وهي (الولايات المتحدة الأميركية، الهند، البرازيل، روسيا)، موضحاً أن 70% من الإصابات وقعت في 10 بلدان.

ودعا أدهانوم في مؤتمر صحافي إلى المزيد من التركيز على الفحوص والتشخيص لأنها الأداة الرئيسية والجوهرية للسيطرة على تفشي الفيروس وعزله قبل أن يتوسع في الانتشار.

وأضاف أن هناك أكثر من 50 أداة فحص وتشخيص بما فيها تشخيصات يمكن للفرد إجرائها لنفسه في المنزل، تم تطويرها في عدة بلدان وتعكف المنظمة حاليا على تقييمها، ويمكن للدول إضافتها قريبا للاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الوباء . ودعا أدهانوم بلدان العالم للتأهب وإنشاء البنية التحتية لتلقيح السكان.

وأوضح أن المنظمة وقعت رسالة مع البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف والمكاتب الإقليمية لمساعدة البلدان على التأهب لمرحلة التلقيح.

وقالت مسؤولة اللقاحات في المنظمة الدكتورة كاترين أوبراين إن 92 دولة ستتلقى الدعم للحصول على لقاحات كوفيد 19 عبر مرفق كوفاكس للتوزيع المنصف للمنتجات، وذلك عبر المساعدات الإنمائية.

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