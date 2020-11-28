الهند تنتج 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلن الصندوق السيادي الروسي إبرام اتفاق مع مجموعة "هيتيرو" الهندية للأدوية لإنتاج أكثر من مئة مليون جرعة سنوية من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الصندوق السيادي الذي مول تطوير اللقاح في بيان: "وافقت هيتيرو، إحدى المجموعات الرئيسية الهندية المصنعة للأدوية الجنيسة، على إنتاج أكثر من مئة مليون جرعة (من سبوتنيك-في) في العام داخل الهند" مشيرا إلى أن عملية إنتاج اللقاح ستبدأ في مطلع 2021".

وأوضح البيان أن تجارب سريرية للقاح في المرحلتين الثانية والثالثة تجري حاليا في الهند.

وقال رئيس الصندوق السيادي كيريل دميترييف وفق البيان: "بفضل تعاوننا مع هيتيرو، سيكون بإمكاننا زيادة القدرة على الإنتاج بشكل كبير وتقديم حل فعال لمواطني الهند في هذه المرحلة الصعبة من الوباء".

وأشار الصندوق السيادي إلى تلقي "طلبات" لأكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" من "أكثر من خمسين دولة".

وكانت روسيا أكدت أن لقاحها الذي طوره مركز "غاماليا" للأبحاث في موسكو، فعّال بنسبة 95%، وهي نسبة مماثلة لفعالية اللقاحين اللذين يطورهما تحالف فايزر/بايونتيك وشركة موديرنا الأميركية. ولقاح "سبوتنيك-في" هو حالياً في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي تجري وفق نهج تجريبي لا يعرف فيه لا المريض ولا الطبيب ما إذا كان اللقاح المعطى حقيقاً أم وهمياً. وتشمل التجارب أربعين ألف متطوّع.

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