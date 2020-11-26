ترامب يدعو أنصارة لـ "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

المصدر: أ ف ب

طالب الرئيس الأميركي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب أنصاره، الأربعاء، بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، مدعيا بأنه قد جرى "تزويرها" لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلا "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".

وأضاف "هذه الانتخابات تم تزويرها"، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأميركية.

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