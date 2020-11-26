أبوالغيط يحذر من انتهاج سياسة الابتزاز المائي لدول الجوار

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أمس، من الإجراءات الأحادية، وانتهاج سياسة الابتزاز المائي لدول الجوار.

ودعا أبوالغيط، خلال مشاركته، أمس، في أعمال الدورة 12 للمجلس الوزاري العربي للمياه، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى تبني لغة الحلول الوسط والإدراك المتبادل لحاجات كل طرف، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق المشترك لاقتسام المياه العابرة للحدود. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة، في بيان صحافي أمس، إن أبوالغيط أشار، في كلمته الافتتاحية، إلى أهمية موضوع المياه، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، ولفت إلى ارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي للدول العربية.

وحول سرقة إسرائيل للمياه الفلسطينية، نبه أبوالغيط إلى «خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من الاستمرار في سرقة الموارد الفلسطينية»، مؤكداً أن المياه واحدة من قضايا الحل النهائي.

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