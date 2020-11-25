السعودية تؤكد لمجلس الأمن أنها لن تألو جهدا في حماية أراضيها ومواطنيها

المصدر: نيويورك - وام

أكدت المملكة العربية السعودية أنها تألو جهدا في حماية أراضيها ومواطنيها من هجمات الإرهابية وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

جاء ذلك في رسائل بعث بها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة إنجا روندا كينج، بشأن الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة.

وقال المعلمي: بناء على تعليمات من حكومتي أكتب إليكم بخصوص الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال محافظة جدة، حيث ثبت أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هي المسؤولة عن هذا الاعتداء ..مؤكدا أن استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف كلا من السعودية والشعب اليمني وتقوم بها هذه الميليشيا، لدليل واضح على فكرها الراديكالي الذي يرمي إلى تقويض جهود الأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وإثارة التوترات الإقليمية والدولي.

وحث السفير المعلمي، مجلس الأمن على تحمل مسؤوليته بوقف تهديد هذه المليشيا الإرهابية لأمن الطاقة العالمي والعملية السياسية للأمم المتحدة في اليمن والأمن الإقليمي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news