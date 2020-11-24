قرقاش: الطريق إلى المستقبل يٌعبِده العلم ولا بديل عن هذا المسار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم، أن دروس وعبر الانجازات العلمية في مواجهة جائحة الكورونا ما هو إلا تأكيد على أن الطريق إلى المستقبل يٌعبِده العلم والبحوث ولا بديل عن هذا المسار.

وقال قرقاش بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دروس وعبر الانجازات العلمية في مواجهة جائحة الكورونا يجب ألا تغيب عن عالمنا العربي، الإختراقات الكبيرة في التعرف على مستجدات الوباء وآليات الفحص وتتابع اللقاحات من المختبرات والشركات الدولية ما هو إلا تأكيد المؤكد".

وتابع قرقاش مؤكدا على أن: "الطريق إلى المستقبل يعبده العلم والبحوث ولا بديل عن هذا المسار".

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