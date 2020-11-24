ملك إسبانيا في الحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بـ"كورونا"

المصدر: مدريد - رويترز

قال مصدر بالقصر الملكي الإسباني إن الملك فيليب السادس بدأ الخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام بعد مخالطة شخصاً تأكدت لاحقاً إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن الملك (52 عاما) ألغى مشاركاته في الفعاليات العامة خلال فترة الحجر وذلك عقب ثبوت إصابة الشخص أمس الاثنين، بعد يوم من اختلاطهما.

كان الملك فيليب قد رأس اجتماعا علميا في مدريد في وقت سابق أمس. وقال المصدر إن الملكة لتيثيا وابنتيهما سيواصلن أنشطتهن الملكية.

وسجلت إسبانيا أكثر من 1.58 مليون إصابة بمرض كوفيد-19، وهي ثاني أكبر حصيلة في غرب أوروبا بعد فرنسا، فضلا عن 43131 حالة وفاة.

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