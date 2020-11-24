روسيا تكشف سعر لقاحها المضاد لفيروس كورونا

المصدر: موسكو - رويترز

قال بيان نشر على صفحة اللقاح الروسي "Sputnik V" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمكون من حقنتين سيقل ثمنه عن 20 دولارا للفرد الواحد في الأسواق العالمية، وسيتاح مجانا للمواطنين الروس.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء قال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي إن اللقاح سيكون سعره أقل كثيرا من اللقاحات المنافسة التي لها مستوى مماثل من الفاعلية.

وكانت روسيا، أعلنت اليوم الثلاثاء، أن لقاحها "Sputnik V" المضاد لفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) الذي طوّره مركز أبحاث غاماليا في موسكو، فعّال بنسبة 95%.

وأشار بيان صادر عن المركز ووزارة الصحة الروسية والصندوق السيادي الروسي المشاركين في تطوير اللقاح إلى أن هذه نتائج أولية لتجارب على متطوّعين بعد 42 يوماً من حقن الجرعة الأولى، إلا أنه لم يُذكر عدد الحالات المستخدمة لاحتساب نسبة الفعالية.

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